2019-07-22T16:17:11+03:00
Спорт

Скалолазы из ЛНР и ДНР побывали на соревнованиях в Крыму

Это 30-е соревнования по скалолазанию «Кубок Дружбы», где участвуют подростки из России и Беларуси
Екатерина Сорока
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Также спортсмены поучаствовали в учебно-тренировочных сборах о том, как правильно проходить сложные участки Крымских скал. Фото: минспорт.русТакже спортсмены поучаствовали в учебно-тренировочных сборах о том, как правильно проходить сложные участки Крымских скал. Фото: минспорт.рус
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С 13 по 18 число спортсмены-скалолазы из ДНР и ЛНР находились в Ялте на юбилейных 30-х соревнованиях. В этом году «Кубок Дружбы» объединил в Крыму больше 300 спортсменов из России, Беларуси и Донбасских Республик. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

— Во всероссийских спортивных соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 25 регионов Российской Федерации: Краснодарский край, Республика Крым, Москва и область, Ленинградская, Мурманская, Томская, Иркутская области, Ханты-мансийский автономный округ – Югра и других, а также представители Республики Беларусь, Донецкой и Луганской Народных Республик, — говорится в сообщении.

От Донецкой Народной Республики в Ялту поехало 16 скалолазов. В общем зачете они принесли Республике девятое место. Это значительное достижение наших спортсменов. Потому как раньше сборная занимала 13, 14 и 20 места.

Особый вклад в общий результат принес спортсмен Андрей Мирошниченко. Он заработал три серебряных медали в дисциплинах: скорость, трудность и двоеборье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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