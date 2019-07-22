В Лугутино спасатели вытащили из колодца бездомного щенка

СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-22T13:21:33+03:00

Сотрудники МЧС ЛНР не раз приходили на выручку братьям меньшим. Фото: mchs-lnr.su

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Утром 20 июля жители города Лугутино позвонили на линию 101 со срочным сообщением. Они рассказали, что услышали лай из заброшенного колодца. В считанные минуты спасатели выехали на вызов и спасли животное. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

— 20 июля в 7.53 на линию 101 города Лугутино поступило сообщение от граждан, которые услышали лай доносившийся из заброшенного колодца. К месту вызова был направлен дежурный караул государственной пожарно-спасательной части номер 26, — говорится в сообщении.

Спасатели опустили лестницу в колодец, и один из сотрудников МЧС спустился по ней вниз, чтобы достать животное. Операция прошла успешно, и четвероногий друг оказался на поверхности.

Животным, которое упало в колодец, был маленький бездомный щенок. К счастью никаких видимых повреждений в результате падения на нем найдено не было.

Также в ведомстве добавили, что теперь пострадавшего появилась новая семья. Неравнодушные жители города забрали щенка и приютили его у себя дома.

ИСТОЧНИК KP.RU