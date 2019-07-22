В Донецке спасатели МЧС ДНР предотвратили пожар в многоэтажном доме из-за утечки газа

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-22T10:57:21+03:00

На время спасательной операции во всем подъезде отключили электроэнергию. Фото: novorosinform.org

Причиной возгорания могла стать сломанная газовая плита в одной из квартир дома

Изменить размер текста: A A

В Донецке в Буденновском районе спасатели МЧС предотвратили возникновение пожара в многоэтажном доме. Причиной возгорания могла стать неисправная газовая плита. Об этом сегодня сообщили в ежедневной сводке пресс-службы МЧС ДНР.

— 21 июля в Буденовском районе на улице 230-й Стрелковой Дивизии на четвертом этаже девятиэтажного дома было произведено открывание квартиры, где предполагалась утечка бытового газа из-за неисправности газовой плиты, — говорится в сообщении.

В целях безопасности сотрудники МЧС эвакуировали весь подъезд дома. На улицу вывели 20 жильцов, в числе которых находилось трое детей.

После эвакуации спасатели поднялись по автолестнице на балкон квартиры, где была обнаружена утечка газа. Через открытое окно они проникли в квартиру и поставили все окна и двери на проветривание. После чего устранили источник опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU