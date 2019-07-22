Кто может пересекаться границу ДНР по льготной очереди на КПП "Успенка"
Пограничная служба министерства государственной безопасности ДНР предупреждает жителей Республики, что в данный период времени наиболее загруженным международным пунктом пропуска является «Успенка». Однако некоторые категории граждан все же имеют право пройти его вне основной очереди.
В льготную очередь могут пройти инвалиды первой и второй группы, а также пассажиры с детьми до трех лет.
— Граждане перечисленных категорий пропускаются в пункт пропуска по отдельной очереди, в зависимости от транспортного и пассажиропотока по решению старшего смены пограничных нарядов совместно с гражданами, пересекающими государственную границу на общих основаниях, — добавили в правоохранительном ведомстве.
Напомним, что на сегодняшний день на границе Донецкой Народной Республики и Российской Федерации работает три пункта пропуска: Успенка, Мариновка и Новоазовск.
ИСТОЧНИК KP.RU
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