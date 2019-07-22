Кто может пересекаться границу ДНР по льготной очереди на КПП "Успенка"

СЕГОДНЯ 09:58 2019-07-22T09:58:01+03:00

Чтобы сэкономить время перейти границу можно в Мариновке. Этот пункт пропуска находится в 25 километрах от Успенки. Фото: real-vin.com

По льготной очереди могут проходить инвалиды первой и второй группы, а также пассажиры с детьми до трех лет

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Пограничная служба министерства государственной безопасности ДНР предупреждает жителей Республики, что в данный период времени наиболее загруженным международным пунктом пропуска является «Успенка». Однако некоторые категории граждан все же имеют право пройти его вне основной очереди.

В льготную очередь могут пройти инвалиды первой и второй группы, а также пассажиры с детьми до трех лет.

— Граждане перечисленных категорий пропускаются в пункт пропуска по отдельной очереди, в зависимости от транспортного и пассажиропотока по решению старшего смены пограничных нарядов совместно с гражданами, пересекающими государственную границу на общих основаниях, — добавили в правоохранительном ведомстве.

Напомним, что на сегодняшний день на границе Донецкой Народной Республики и Российской Федерации работает три пункта пропуска: Успенка, Мариновка и Новоазовск.

ИСТОЧНИК KP.RU