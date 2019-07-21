Глава ЛНР: Прошу международные наблюдательные миссии не оставить без внимания обстрел Первомайска
Вчера вечером, в преддверии вступления в силу договоренностей о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 00:01 21 июля 2019 года, соглашение о котором достигнуто Контактной группой в Минске 17 июля 2017 года, украинская сторона произвела массированный обстрел жилых кварталов города Первомайск. В результате пострадали люди, заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.
- Выражаю искренние соболезнования семье погибшей. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. В настоящий момент специалисты Министерства здравоохранения Республики оказывают всю необходимую помощь получившим ранения, - сказал он. - Администрация района принимает меры по обеспечению бесперебойной работы и восстановлению всех элементов гражданской инфраструктуры.
Искренне жаль, что в то время, пока Народная милиция ЛНР проводила подготовительные мероприятия по недопущению срыва договоренностей, направленных на мирное урегулирование конфликта, украинская сторона осуществила обстрел ни в чем не повинных граждан.
Леонид Пасечник попросил международные наблюдательные миссии не оставить без внимания этот преступный акт и оказать влияние на украинскую сторону.
- Мы должны защищать наших граждан и не можем допустить безнаказанной гибели наших близких,- сказал он.
ИСТОЧНИК KP.RU