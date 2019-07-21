2019-07-21T17:44:22+03:00
Политика

Глава ЛНР: Прошу международные наблюдательные миссии не оставить без внимания обстрел Первомайска

Леонид Пасечник сделал заявление по факту обстрела Первомайска ВСУ 20 июля
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Леонид Пасечник: «Прошу международные наблюдательные миссии не оставить без внимания обстрел Первомайска». Фото: ЛИЦЛеонид Пасечник: «Прошу международные наблюдательные миссии не оставить без внимания обстрел Первомайска». Фото: ЛИЦ
Изменить размер текста:

Вчера вечером, в преддверии вступления в силу договоренностей о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 00:01 21 июля 2019 года, соглашение о котором достигнуто Контактной группой в Минске 17 июля 2017 года, украинская сторона произвела массированный обстрел жилых кварталов города Первомайск. В результате пострадали люди, заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Выражаю искренние соболезнования семье погибшей. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. В настоящий момент специалисты Министерства здравоохранения Республики оказывают всю необходимую помощь получившим ранения, - сказал он. - Администрация района принимает меры по обеспечению бесперебойной работы и восстановлению всех элементов гражданской инфраструктуры.

Искренне жаль, что в то время, пока Народная милиция ЛНР проводила подготовительные мероприятия по недопущению срыва договоренностей, направленных на мирное урегулирование конфликта, украинская сторона осуществила обстрел ни в чем не повинных граждан.

Леонид Пасечник попросил международные наблюдательные миссии не оставить без внимания этот преступный акт и оказать влияние на украинскую сторону.

- Мы должны защищать наших граждан и не можем допустить безнаказанной гибели наших близких,- сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подорвались на своих минах: Два бойца ВСУ погибли, еще двое ранены
Сырский организовал «избирательные карусели» в пользу Порошенко
В Донецке сотрудники МЧС спасли упавшую в колодец собаку
В ЛНР ликвидировали двух боевиков ВСУ
На КПВВ Майорское обнаружили бомбу
«Летнее перемирие» в ДНР продлилось пять с половиной часов
Дети из прифронтовых районов ДНР оздоровятся в Орловской области
ВСУ нанесли артудар по Еленовке
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки выпустили почти 450 снарядов и мин
В Ясиноватой 23 июля пройдет День донора
Обстрелы ЛНР: ВСУ пять раз за сутки нарушили «перемирие»
ВСУ нанесли артудар по Горловке
В Харцызске пройдет вечер песен у костра
В Донецком ботсаду кроны плакучих шелковиц напоминают семью слонов
В результате ДТП в Донецке погиб подросток
Раненую в Первомайске трехлетнюю девочку транспортировали в больницу Луганска