Глава ЛНР: Прошу международные наблюдательные миссии не оставить без внимания обстрел Первомайска

СЕГОДНЯ 17:42 2019-07-21T17:44:22+03:00

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Вчера вечером, в преддверии вступления в силу договоренностей о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 00:01 21 июля 2019 года, соглашение о котором достигнуто Контактной группой в Минске 17 июля 2017 года, украинская сторона произвела массированный обстрел жилых кварталов города Первомайск. В результате пострадали люди, заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Выражаю искренние соболезнования семье погибшей. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. В настоящий момент специалисты Министерства здравоохранения Республики оказывают всю необходимую помощь получившим ранения, - сказал он. - Администрация района принимает меры по обеспечению бесперебойной работы и восстановлению всех элементов гражданской инфраструктуры.

Искренне жаль, что в то время, пока Народная милиция ЛНР проводила подготовительные мероприятия по недопущению срыва договоренностей, направленных на мирное урегулирование конфликта, украинская сторона осуществила обстрел ни в чем не повинных граждан.

Леонид Пасечник попросил международные наблюдательные миссии не оставить без внимания этот преступный акт и оказать влияние на украинскую сторону.

- Мы должны защищать наших граждан и не можем допустить безнаказанной гибели наших близких,- сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU