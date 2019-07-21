2019-07-21T16:33:12+03:00
Происшествия

В Донецке сотрудники МЧС спасли упавшую в колодец собаку

Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецке сотрудники МЧС спасли упавшую в колодец собаку. Фото: bratsk.orgВ Донецке сотрудники МЧС спасли упавшую в колодец собаку. Фото: bratsk.org
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В Донецке в Ленинском районе сотрудники МЧС спасли упавшую на дно технического колодца собаку. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

- Упавшую в колодец на улице Армавирская собаку четверо спасателей извлекли при помощи ловчей петли, - сообщили в МЧС.

Это далеко не первый случай, когда спасатели помогают попавшим в беду животным. Пару месяцев назад недалеко от линии фронта на окраине Донецка они извлекли из-под бетонной плиты собаку, а совсем недавно - котенка в центре города.

На счету сотрудников МЧС ДНР необычная операция по спасению отбившегося от стада теленка. Когда трое спасателей приехали на место ЧП, он жалобно мычал. Они пристегнули его ремнями и подняли лебедкой на поверхность за 20 минут. Хозяин теленка не знал, как благодарить спасателей. Травм при падении Марсель не получил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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