СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-21T14:52:29+03:00

В ЛНР ликвидировали двух боевиков ВСУ. Фото: Фейсбук

Это было сделано ответным огнем

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Народная милиция ЛНР ответным огнем ликвидировала двух боевиков ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

- По данным разведки, 20 июля два боевика вооруженных формирований Украины уничтожено, два получили ранения, - говорится в сообщении Народной милиции.

ВСУ пять раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка городского типа Калиново, сел Логвиново и Нижнее Лозовое. Огонь велся из 120 и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), автоматических станковых гранатометов (АГС) и стрелкового оружия.

Напомним, что в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу всеобъемлющее, устойчивое и бессрочное перемирие. Подразделения Народной милиции республик Донбасса неукоснительно соблюдают режим прекращения огня.

ИСТОЧНИК KP.RU