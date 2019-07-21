2019-07-21T13:03:10+03:00
Политика

«Летнее перемирие» в ДНР продлилось пять с половиной часов

ВСУ обстреляли Александровку – повреждены дома
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: novosti-novorossii.infoФото: novosti-novorossii.info
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Вступившее в силу в 00.01 21 июля «Летнее перемирие» продлилось в Донецкой Народной Республике пять с половиной часов. Вооруженные силы Украины обстреляли Александровку. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Сегодня в 05:30 ВФУ подвергли обстрелу населенный пункт Александровка с направления населенного пункта Марьинка. Противником было выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, - сообщили в СЦКК.

В результате обстрела повреждения получили дома по адресам: улица Челюскинцев, дом 5 (кровля) и дом 8 (фасад, кровля, остекление).

- По предварительным данным жертв среди гражданского населения не зафиксировано, - говорят в ведомстве. - Более подробная информация уточняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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