ВСУ нанесли артудар по Еленовке

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-21T12:34:40+03:00

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В Еленовке ночным обстрелом ВСУ повреждено два дома на улице Переездная, 99 и 114. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вчера в 23.00 вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу поселок Еленовка. Противник выпустил шесть мин калибра 120 миллиметров, - рассказали в СЦКК.

За минувшие сутки ВСУ выпустили по ДНР почти 450 боеприпасов. Под огнем ВСУ оказались Александровка, Старомихайловка, Спартак, Ясиноватая, Васильевка, Крутая Балка, Зайцево, Доломитное, Пантелеймоновка, Широкая Балка, Сигнальное, Еленовка, Докучаевск, Новая Таврия, Заиченко, Коминтерново и Ленинское, - сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Вооруженные формирования Украины применяли минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

ИСТОЧНИК KP.RU