Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки выпустили почти 450 снарядов и мин

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-21T10:51:59+03:00

ВСУ за сутки выпустили по ДНР почти 450 снарядов и мин. Фото: news-front.info

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ВСУ за минувшие сутки, до вступления в силу нового перемирия, 23 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР около 450 боеприпасов. Об этом сообщили сегодня в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем ВСУ оказались поселки Александровка и Старомихайловка на западе Донецка, село Спартак к северу от столицы, Ясиноватая и прилегающие к ней села Васильевка, Крутая Балка, горловские поселки Зайцево, Доломитное, Пантелеймоновка, Широкая Балка и Сигнальное, поселок Еленовка, Докучаевск, а также села Новая Таврия, Заиченко, Коминтерново и Ленинское на юге ДНР, - сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ применяли минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Повреждено четыре домостроения и газопровод.

ИСТОЧНИК KP.RU