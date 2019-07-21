Обстрелы ЛНР: ВСУ пять раз за сутки нарушили «перемирие»
ВСУ пять раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка городского типа Калиново, сел Логвиново и Нижнее Лозовое, - рассказали в СЦКК. - Огонь велся из 120 и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), автоматических станковых гранатометов (АГС) и стрелкового оружия.
Территория ЛНР подверглась обстрелам со стороны ВСУ до вступления в силу «летнего перемирия» в Донбассе. На текущий момент информация о нарушениях Киевом очередного перемирия не поступала.
Напомним. что вчера один мирный житель погиб, четверо ранены, в том числе малолетний ребенок, в результате обстрела Первомайска со стороны вооруженных формирований Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU