Обстрелы ЛНР: ВСУ пять раз за сутки нарушили «перемирие»

СЕГОДНЯ 09:08 2019-07-21T09:15:04+03:00

ВСУ в ЛНР пять раз за сутки нарушили «перемирие». Фото: news-front.info

Об этом сообщили в СЦКК

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ВСУ пять раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка городского типа Калиново, сел Логвиново и Нижнее Лозовое, - рассказали в СЦКК. - Огонь велся из 120 и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), автоматических станковых гранатометов (АГС) и стрелкового оружия.

Территория ЛНР подверглась обстрелам со стороны ВСУ до вступления в силу «летнего перемирия» в Донбассе. На текущий момент информация о нарушениях Киевом очередного перемирия не поступала.

Напомним. что вчера один мирный житель погиб, четверо ранены, в том числе малолетний ребенок, в результате обстрела Первомайска со стороны вооруженных формирований Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU