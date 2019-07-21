2019-07-21T09:15:04+03:00
Политика

Обстрелы ЛНР: ВСУ пять раз за сутки нарушили «перемирие»

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
ВСУ в ЛНР пять раз за сутки нарушили «перемирие». Фото: news-front.infoВСУ в ЛНР пять раз за сутки нарушили «перемирие». Фото: news-front.info
Изменить размер текста:

ВСУ пять раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка городского типа Калиново, сел Логвиново и Нижнее Лозовое, - рассказали в СЦКК. - Огонь велся из 120 и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), автоматических станковых гранатометов (АГС) и стрелкового оружия.

Территория ЛНР подверглась обстрелам со стороны ВСУ до вступления в силу «летнего перемирия» в Донбассе. На текущий момент информация о нарушениях Киевом очередного перемирия не поступала.

Напомним. что вчера один мирный житель погиб, четверо ранены, в том числе малолетний ребенок, в результате обстрела Первомайска со стороны вооруженных формирований Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки выпустили почти 450 снарядов и мин
В Ясиноватой 23 июля пройдет День донора
ВСУ нанесли артудар по Горловке
В Харцызске пройдет вечер песен у костра
В Донецком ботсаду кроны плакучих шелковиц напоминают семью слонов
В результате ДТП в Донецке погиб подросток
Раненую в Первомайске трехлетнюю девочку транспортировали в больницу Луганска
Открыть по огонь по Первомайску приказал командир 54-й бригады ВСУ Алексей Майстренко
«Летнее перемирие»: ВСУ уже готовит провокации
Два часа до «Летнего перемирия»: В Докучаевске из-за обстрелов поврежден газопровод
Координатор от ОБСЕ Тони Фриш: Во время своей поездки в Луганск нигде не встречал каких-либо препятствий
Почти семь тысяч выпускников ВУЗов ЛНР получили дипломы РФ
В ДНР подняли со дна пруда автомобиль с человеком внутри
Три Луганских университета пройдут российскую аккредитацию
В ДНР скоро промаркируют QR-кодом все лекарственные препараты
В Госдуме России предложили отменить пошлину жителям ДНР и ЛНР при получении паспорта РФ
В ВУЗах ЛНР увеличили бюджетные места и вернули контрактную форму обучения
«Дезертиры ВСУ»: Выпил горилки и сбежал из части с автоматом
ВСУ разместили бронетехнику у жилых домов в Новозвановке
Штаб «ООС» готовит фейковые доказательства гибели жителя Красногоровка
Украинские националисты обстреляли Краногоровку, погиб пенсионер
В поле Шахтерска трактор наехал на взрывчатку
Глава ДНР поздравил металлургов с профессиональным праздником
В Енакиево восстановили памятник «Коммунистический вексель»
В результате вооруженной агрессии со стороны Украины - семь жителей ДНР получили ранение, двое – погибли
Денис Пушилин: Нет большего сторонника отмены комендантского часа, чем я
В ДНР будут привлекать абитуриентов к непопулярным профессиям