ВСУ нанесли артудар по Горловке
В поселке Зайцево (Горловка) обстрелом со стороны ВСУ поврежден частный дом. Об этом сообщил глава администрации города Горловка Иван Приходько.
- Вчера украинские вооруженные формирования обстреляли поселок Зайцево, в результате чего поврежден дом на улице Брусилова, 28, - сказал он.
К счастью, обошлось без жертв.
На место ЧП выезжала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По данным СЦКК, за минувшие сутки вооруженные формирования Украины 23 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Республики 225 снарядов и мин.
Напомним, что на данный момент вступила в силу новая договоренность о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном перемирии.
ИСТОЧНИК KP.RU