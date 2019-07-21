ВСУ нанесли артудар по Горловке

СЕГОДНЯ 08:29 2019-07-21T08:32:10+03:00

Об этом сообщил глава Горловки

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В поселке Зайцево (Горловка) обстрелом со стороны ВСУ поврежден частный дом. Об этом сообщил глава администрации города Горловка Иван Приходько.

- Вчера украинские вооруженные формирования обстреляли поселок Зайцево, в результате чего поврежден дом на улице Брусилова, 28, - сказал он.

К счастью, обошлось без жертв.

На место ЧП выезжала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным СЦКК, за минувшие сутки вооруженные формирования Украины 23 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Республики 225 снарядов и мин.

Напомним, что на данный момент вступила в силу новая договоренность о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном перемирии.

ИСТОЧНИК KP.RU