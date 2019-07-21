Раненую в Первомайске трехлетнюю девочку транспортировали в больницу Луганска
Получившую ранения в результате обстрела ВСУ трехлетнюю девочку транспортировали в одну из больниц Луганска. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.
- Пострадавшую от обстрела ВСУ трехлетнюю девочку доставили машиной скорой помощи в Луганск. Остальные раненые в настоящее время находятся в городской больнице Стаханова, - говорится в сообщении.
Киевские силовики отрыли огонь по Первомайску с применением миномётов калибра 120 мм и гранатомётов 20 июля в 19.15, накануне вступления в силу всеобъемлющего режима прекращения огня, согласованного Контактной группой. В результате обстрела одна женщина погибла, семь человек получили ранения.
ИСТОЧНИК KP.RU