2019-07-21T02:33:12+03:00
Политика

Раненую в Первомайске трехлетнюю девочку транспортировали в больницу Луганска

Об этом сообщили в Генпрокуратуре Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: medfree.ruФото: medfree.ru
Изменить размер текста:

Получившую ранения в результате обстрела ВСУ трехлетнюю девочку транспортировали в одну из больниц Луганска. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

- Пострадавшую от обстрела ВСУ трехлетнюю девочку доставили машиной скорой помощи в Луганск. Остальные раненые в настоящее время находятся в городской больнице Стаханова, - говорится в сообщении.

Киевские силовики отрыли огонь по Первомайску с применением миномётов калибра 120 мм и гранатомётов 20 июля в 19.15, накануне вступления в силу всеобъемлющего режима прекращения огня, согласованного Контактной группой. В результате обстрела одна женщина погибла, семь человек получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В результате ДТП в Донецке погиб подросток
Открыть по огонь по Первомайску приказал командир 54-й бригады ВСУ Алексей Майстренко
«Летнее перемирие»: ВСУ уже готовит провокации
Два часа до «Летнего перемирия»: В Докучаевске из-за обстрелов поврежден газопровод
Координатор от ОБСЕ Тони Фриш: Во время своей поездки в Луганск нигде не встречал каких-либо препятствий
Почти семь тысяч выпускников ВУЗов ЛНР получили дипломы РФ
В ДНР подняли со дна пруда автомобиль с человеком внутри
Три Луганских университета пройдут российскую аккредитацию
В ДНР скоро промаркируют QR-кодом все лекарственные препараты
В Госдуме России предложили отменить пошлину жителям ДНР и ЛНР при получении паспорта РФ
В ВУЗах ЛНР увеличили бюджетные места и вернули контрактную форму обучения
«Дезертиры ВСУ»: Выпил горилки и сбежал из части с автоматом
ВСУ разместили бронетехнику у жилых домов в Новозвановке
Штаб «ООС» готовит фейковые доказательства гибели жителя Красногоровка
Украинские националисты обстреляли Краногоровку, погиб пенсионер
В поле Шахтерска трактор наехал на взрывчатку
Глава ДНР поздравил металлургов с профессиональным праздником
В Енакиево восстановили памятник «Коммунистический вексель»
В результате вооруженной агрессии со стороны Украины - семь жителей ДНР получили ранение, двое – погибли
Денис Пушилин: Нет большего сторонника отмены комендантского часа, чем я
В ДНР будут привлекать абитуриентов к непопулярным профессиям