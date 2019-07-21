Раненую в Первомайске трехлетнюю девочку транспортировали в больницу Луганска

СЕГОДНЯ 02:33 2019-07-21T02:33:12+03:00

Об этом сообщили в Генпрокуратуре Республики

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Получившую ранения в результате обстрела ВСУ трехлетнюю девочку транспортировали в одну из больниц Луганска. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

- Пострадавшую от обстрела ВСУ трехлетнюю девочку доставили машиной скорой помощи в Луганск. Остальные раненые в настоящее время находятся в городской больнице Стаханова, - говорится в сообщении.

Киевские силовики отрыли огонь по Первомайску с применением миномётов калибра 120 мм и гранатомётов 20 июля в 19.15, накануне вступления в силу всеобъемлющего режима прекращения огня, согласованного Контактной группой. В результате обстрела одна женщина погибла, семь человек получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU