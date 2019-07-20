20 Июль 23:38 2019-07-20T23:38:11+03:00

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Открыть по огонь по Первомайску приказал командир 54-й бригады ВСУ Алексей Майстренко. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о прекращении огня, вышедшие из-под контроля вооруженные формирования Украины продолжают геноцид мирных жителей Донбасса, - говорит Осадчий. - Так, сегодня в 19:15, боевики из 54-й бригады вооруженных формирований Украины (ВФУ) по прямому приказу преступника Майстренко подвергли обстрелу из миномётов калибра 120 миллиметров и гранатомётов различных видов город Первомайск.

По уточненным данным Народной милиции ЛНР, в результате обстрела мирных кварталов города получил повреждения жилой дом по адресу квартал 40 лет Победы, 11. От тяжёлых осколочных ранений скончалась Елена Григорьевна Б. 1965 года рождения. Также получили ранения семь мирных жителей, пять женщин и двое мужчин, в том числе дети в возрасте трех и 14 лет.

- Сейчас ВСУ наглядно демонстрируют полное неподчинение приказам своего верховного главнокомандующего, договорившегося о перемирии. Украинской военной хунте, находящейся у власти в ВСУ не выгоден мир на Донбассе, - говорит представитель оборонного ведомства ЛНР. - Для украинских палачей преступления такого рода стали нормой, в преддверии введения перемирия обстрелы населённых пунктов Республики только увеличиваются. Призываем украинских карателей и оказать давление на официальный Киев, провести тщательное разбирательство по факту случившегося и сурово наказать виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU