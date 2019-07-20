«Летнее перемирие»: ВСУ уже готовит провокации
В командовании Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили о готовящихся провокациях со стороны Вооруженных сил Украины после вступления в силу «Летнего перемирия»
- Нашей разведкой получены данные о выдвижении на позиции трех огневых взводов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Мста-С (2С19), - говорится в сообщении НМ ДНР. - В составе каждого взвода по три САУ с машинами управления огнем и связи.
В командовании Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили о готовящихся провокациях со стороны Вооруженных сил Украины после вступления в силу «Летнего перемирия»
- Нашей разведкой получены данные о выдвижении на позиции трех огневых взводов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Мста-С (2С19), - говорится в сообщении НМ ДНР. - В составе каждого взвода по три САУ с машинами управления огнем и связи.
ИСТОЧНИК KP.RU