2019-07-20T23:00:36+03:00
Политика

«Летнее перемирие»: ВСУ уже готовит провокации

Об этом сообщили в НМ ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: picryl.comФото: picryl.com
Изменить размер текста:

В командовании Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили о готовящихся провокациях со стороны Вооруженных сил Украины после вступления в силу «Летнего перемирия»

- Нашей разведкой получены данные о выдвижении на позиции трех огневых взводов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Мста-С (2С19), - говорится в сообщении НМ ДНР. - В составе каждого взвода по три САУ с машинами управления огнем и связи.

В командовании Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили о готовящихся провокациях со стороны Вооруженных сил Украины после вступления в силу «Летнего перемирия»

- Нашей разведкой получены данные о выдвижении на позиции трех огневых взводов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Мста-С (2С19), - говорится в сообщении НМ ДНР. - В составе каждого взвода по три САУ с машинами управления огнем и связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Открыть по огонь по Первомайску приказал командир 54-й бригады ВСУ Алексей Майстренко
Два часа до «Летнего перемирия»: В Докучаевске из-за обстрелов поврежден газопровод
Координатор от ОБСЕ Тони Фриш: Во время своей поездки в Луганск нигде не встречал каких-либо препятствий
Почти семь тысяч выпускников ВУЗов ЛНР получили дипломы РФ
В ДНР подняли со дна пруда автомобиль с человеком внутри
Три Луганских университета пройдут российскую аккредитацию
В ДНР скоро промаркируют QR-кодом все лекарственные препараты
В Госдуме России предложили отменить пошлину жителям ДНР и ЛНР при получении паспорта РФ
В ВУЗах ЛНР увеличили бюджетные места и вернули контрактную форму обучения
«Дезертиры ВСУ»: Выпил горилки и сбежал из части с автоматом
ВСУ разместили бронетехнику у жилых домов в Новозвановке
Штаб «ООС» готовит фейковые доказательства гибели жителя Красногоровка
Украинские националисты обстреляли Краногоровку, погиб пенсионер
В поле Шахтерска трактор наехал на взрывчатку
Глава ДНР поздравил металлургов с профессиональным праздником
В Енакиево восстановили памятник «Коммунистический вексель»
В результате вооруженной агрессии со стороны Украины - семь жителей ДНР получили ранение, двое – погибли
Денис Пушилин: Нет большего сторонника отмены комендантского часа, чем я
В ДНР будут привлекать абитуриентов к непопулярным профессиям