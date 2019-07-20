2019-07-20T21:33:25+03:00
Политика

Координатор от ОБСЕ Тони Фриш: Во время своей поездки в Луганск нигде не встречал каких-либо препятствий

Международный наблюдатель встретился с удерживаемыми в ЛНР лицами
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ЛИЦФото: ЛИЦ
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Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш встретился сегодня с удерживаемыми в ЛНР лицами и поблагодарил представителя Республики в гуманитарной подгруппе, руководителя рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольгу Кобцеву за организацию встречи

- Хочу поблагодарить Ольгу Кобцеву за ее помощь и за ее преданность делу, - сказал представитель ОБСЕ. - Благодаря ей с удерживаемыми лицами в этом учреждении обращаются достойно. Во время своей поездки нигде не встречал каких-либо препятствий.

Тони Фриш посетил четыре колонии и одно СИЗО на территории Харьковской области, а также СИЗО в подконтрольном Киеву Старобельске, где незаконно удерживаются сторонники ЛНР, в освобождении которых заинтересована Республика.

- Допуск господина Фриша был осуществлен в соответствии со спискам, который предоставила украинская сторона, в этом списке присутствовали (украинские диверсанты) (Иван) Деев и (Сергей) Иванчук – именно по допуску к этим лицам, озабоченность и настойчивость, проявляла украинская сторона. Хочу сказать: обязательства Луганская Народная Республика выполнила, поэтому нам будет о чем разговаривать в Минске, - сказала руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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