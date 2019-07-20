Два часа до «Летнего перемирия»: В Докучаевске из-за обстрелов поврежден газопровод

СЕГОДНЯ 21:35 2019-07-20T21:35:28+03:00

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В 19.35 боевики украинской армии открыли огонь по Докучаевску. В результате чего был поврежден газопровод. Об этом сегодня сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— Вооруженные формирования открыли огонь со стороны населенного пункта Новотроицкое в направлении населенного пункта Докучаевск с применением вооружения боевых бронированных машин, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — говорится в сообщении, — В результате обстрела зафиксировано повреждение газопровода низкого давления по адресу: улица Крепко, 13.

По предварительной информации жертв среди гражданского населения не зафиксировано.

Ранее в Представительстве ДНР в СЦКК сообщали, что последствия сегодняшних обстрелов были найдены в Зайцево. Там около восьми часов утра загорелся гараж. А еще раньше в Марьинке были повреждены два дома. Из-за разрыва снаряда пострадала кровля, фасад и остекление домов.

Напомним, что «летнее перемирие» должно вступить в силу 21 июля в 00.01 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU