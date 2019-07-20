2019-07-20T21:35:28+03:00
Политика

Два часа до «Летнего перемирия»: В Докучаевске из-за обстрелов поврежден газопровод

Более детальная информация уточняется Представительством ДНР в СЦКК
Екатерина Сорока
Поделиться:
В ДНР создали приказ с дополнительными мерами контроля режима прекращения огня. Фото: news-front.infoВ ДНР создали приказ с дополнительными мерами контроля режима прекращения огня. Фото: news-front.info
Изменить размер текста:

В 19.35 боевики украинской армии открыли огонь по Докучаевску. В результате чего был поврежден газопровод. Об этом сегодня сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— Вооруженные формирования открыли огонь со стороны населенного пункта Новотроицкое в направлении населенного пункта Докучаевск с применением вооружения боевых бронированных машин, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — говорится в сообщении, — В результате обстрела зафиксировано повреждение газопровода низкого давления по адресу: улица Крепко, 13.

По предварительной информации жертв среди гражданского населения не зафиксировано.

Ранее в Представительстве ДНР в СЦКК сообщали, что последствия сегодняшних обстрелов были найдены в Зайцево. Там около восьми часов утра загорелся гараж. А еще раньше в Марьинке были повреждены два дома. Из-за разрыва снаряда пострадала кровля, фасад и остекление домов.

Напомним, что «летнее перемирие» должно вступить в силу 21 июля в 00.01 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Координатор от ОБСЕ Тони Фриш: Во время своей поездки в Луганск нигде не встречал каких-либо препятствий
Почти семь тысяч выпускников ВУЗов ЛНР получили дипломы РФ
В ДНР подняли со дна пруда автомобиль с человеком внутри
Три Луганских университета пройдут российскую аккредитацию
В ДНР скоро промаркируют QR-кодом все лекарственные препараты
В Госдуме России предложили отменить пошлину жителям ДНР и ЛНР при получении паспорта РФ
В ВУЗах ЛНР увеличили бюджетные места и вернули контрактную форму обучения
«Дезертиры ВСУ»: Выпил горилки и сбежал из части с автоматом
ВСУ разместили бронетехнику у жилых домов в Новозвановке
Штаб «ООС» готовит фейковые доказательства гибели жителя Красногоровка
Украинские националисты обстреляли Краногоровку, погиб пенсионер
В поле Шахтерска трактор наехал на взрывчатку
Глава ДНР поздравил металлургов с профессиональным праздником
В Енакиево восстановили памятник «Коммунистический вексель»
В результате вооруженной агрессии со стороны Украины - семь жителей ДНР получили ранение, двое – погибли
Денис Пушилин: Нет большего сторонника отмены комендантского часа, чем я
В ДНР будут привлекать абитуриентов к непопулярным профессиям