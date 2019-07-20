2019-07-20T20:21:30+03:00
Общество

Три Луганских университета пройдут российскую аккредитацию

Об этом заявил министр образования ЛНР Сергей Цемкало
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: луганский университетФото: луганский университет
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Министр образования и науки Луганской Народной Республики Сергей Цемкало сообщил, что три вуза ЛНР в ближайшее время планируют получить российскую аккредитацию.

– Эта работа начата в республике с декабря прошлого года. На сегодняшний день мы уже определили пакеты документов по трём вузам – это Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки, Луганский национальный университет имени Владимира Даля и Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, – сообщил министр.

Необходимые документы образовательные учреждения передадут в Россию уже в августе.

- – Аккредитация в РФ позволит нашим вузам полностью перейти на российские стандарты образования, - говорит Цемкало. - Это будет подтверждено юридически и даст право выдачи документа российского образца с внесением в Единый реестр документов Российской Федерации. Это будет полноценный документ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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