Штаб «ООС» готовит фейковые доказательства гибели жителя Красногоровка

СЕГОДНЯ 18:19 2019-07-20T18:19:45+03:00

Поддельные фото и видео должны убедить общественность, что в гибели пенсионера виноваты военнослужащие ДНР

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В городе Красногоровка находится группа людей из штаба так называемой операции Объединенных сил. Они нужны там для того, чтобы подготовить фейковые фотографии и видео для следующей сводки Представительства Украины в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Во всех материалах, которые опубликуют представители «ООС» и украинский СЦКК виновниками произошедшего станут военнослужащие Республики.

— Важно отметить, что гибель мирного жителя от рук украинского фашиста штаб ООС решил обратить в свою пользу и обвинить в этом нас. Этим обусловлена одиннадцатичасовая задержка между происшествием и заявлением о случившемся, — рассказал начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Напомним, что в 11 часов дня в 500 метрах от места гибели пенсионера расположились боевики нацбатальона с противотанковым гранатометом. Один из них выстрелил в жилой многоэтажный дом. Из-за чего и погиб мужчина.

— Мы надеемся, что украинские следственные органы проявят настойчивость и добьются объективного расследования преступления и наказания украинского нациста, виновного в убийстве мирного жителя, — добавил Даниил Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU