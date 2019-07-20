Глава ДНР поздравил металлургов с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 17:01 2019-07-20T17:01:17+03:00

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил металлургов с профессиональным праздником.

«Мы знаем из истории о героических страницах подвига металлургов. Тогда было сложное время, и металлурги не подвели. Сейчас тоже очень непростой период, и опять мы можем опереться на металлургов.

У нас есть полное понимание того, что от того, как будет работать завод, зависит не только судьба Енакиево, а во многом это будет определять и жизнь всей Республики. Мы заинтересованы в том, чтобы металлургия нашей Республики развивалась.

Спасибо вам за ваш труд! Пусть вам сопутствует удача, а в ваших семьях всегда царят уют и спокойствие! С праздником вас!» – обратился к металлургам Денис Пушилин.

ИСТОЧНИК KP.RU