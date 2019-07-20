В Енакиево восстановили памятник «Коммунистический вексель»

СЕГОДНЯ 16:56 2019-07-20T16:56:46+03:00

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Сегодня в Енакиево открыли после реставрации памятник трудовой славы «Коммунистический вексель». В церемонии открытия приняли участие Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом сообщили в пресс-службе лидера государства.

- Уважаемые металлурги, хочу вас поздравить с наступающим профессиональным праздником! Открытие памятника «Коммунистический вексель» является символичным событием – монумент был восстановлен и открыт именно к празднику, - сказал Денис Владимирович.

Фото: denis-pushilin.ru

В пресс-службе Главы ДНР отметили, что объект культурного наследия памятник трудовой славы «Коммунистический вексель» после реставрации был установлен на площадке перед заводоуправлением Енакиевского металлургического завода.

- Он отражает одну из страниц яркой и многогранной биографии ЕМЗ. В 1921 году труженики треста «Югосталь» выдали советскому правительству вексель – обязательство на выплавку десяти миллионов пудов черного металла в течение 12 месяцев. Взятые обязательства металлурги выполнили досрочно, - рассказали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU