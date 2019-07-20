Почти семь тысяч выпускников ВУЗов ЛНР получили дипломы РФ

СЕГОДНЯ 21:08 2019-07-20T21:08:19+03:00

Теперь у них два диплома: российский и республиканский

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Около семи тысяч выпускников высших учебных заведений Луганской Народной Республики получили дипломы Российской Федерации. Об этом сегодня сообщил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.

— За эти пять лет практически семь тысяч наших выпускников высших учебных заведений получили параллельно с дипломами Республики дипломы Российской Федерации. Это очень хороший показатель, — отметил министр.

Однако российские дипломы студенты получили с трудом. Ведь вместе с основным обучением, которые они проходили в Республике, они также учились экстерном. Что предполагает вдвое больше нагрузки.

Также Сергей Цемкало добавил, что на сегодняшний день студенты Республики также могут пойти учиться экстерном. Эта возможность есть практически на всех направлениях в ВУЗах ЛНР. Если они освоят всю программу и удачно сдадут аттестацию, то в конце также получат российские дипломы.

ИСТОЧНИК KP.RU