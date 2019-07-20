Денис Пушилин: Нет большего сторонника отмены комендантского часа, чем я

СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-20T16:04:49+03:00

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Во ходе «Диалога на равных» Главы ДНР с молодежью республик Донбасса на ежегодном форуме «Море» в Седово, не обошлось без вопроса об отмене комендантского часа.

- Нет большего сторонника отмены комендантского часа, чем я. Ведь я понимаю, что у нашей молодежи проходит период, когда хочется гулять и общаться, а комендантский час этому препятствует, - откровенничает Глава Республики. - Но полностью его отменить пока не получается по вполне объективным причинам: слишком много вызовов со стороны нашего противника. Мы регулярно поднимаем эту тему с нашими военными, хотя бы раз в месяц проводим по данному вопросу совещания.

Пушилин сообщил, что точечно отменять для каких-то городов – это не вариант.

- Сейчас дискутируем на предмет его отмены на время проведения определенных мероприятий, - говорит он. - Будем бороться, в хорошем смысле этого слова, но безопасностью пренебрегать нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU