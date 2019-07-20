В ДНР подняли со дна пруда автомобиль с человеком внутри

СЕГОДНЯ 20:39 2019-07-20T20:39:15+03:00

Автомобиль с водителем был найден в пруду-отстойнике №18 в Торезе

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Вчера водолазная группа со дна пруда-отстойника в Торезе подняли легковой автомобиль с человеком внутри. Об этом сегодня в ежедневной сводке происшествий сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

— Водолазами группы водолазно-спасательных работ было обследовано дно водоема. Ими был найден утонувший автомобиль. Транспортное средство зацепили тросом за задний мост. После чего помощи автомобильных лебедок оно было извлечено на берег, — сообщили в пресс-службе.

Когда автомобиль достали и перевезли на берег, сотрудники МЧС попытались открыть его. Спустя какое-то время им удалось это сделать и внутри они нашли труп мужчины. Удалось установить, что мужчине около 45 лет (1974 года рождения).

Обстоятельства, при которых автомобиль с человеком оказались на дне пруда, пока неизвестны.

Для поднятия автомобиля со дна пруда привлекалось три единицы техники, оперативная группа спасателей и 12 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU