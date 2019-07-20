В ДНР скоро промаркируют QR-кодом все лекарственные препараты
Уже скоро все лекарственные средства на полках республиканских аптек будут промаркированы специальным QR-кодом. Если просканировать этот код, то можно будет узнать полную информацию о препарате. Об этом сообщил вице-премьер ДНР Владимир Антонов.
QR-код будет печататься на всех лекарственных препаратах, которые продаются в республиканских аптеках. Это нужно, чтобы покупатель или закупщик препаратов смогли удостовериться в свойствах продукта, где он производится и какой фирмой.
— В итоге мы получим маркированный и абсолютно прозрачный рынок лекарственных препаратов и изделий в ДНР. QR-код даст возможность гражданам Республики понимать как препарат импортирован с территории РФ, — рассказал Владимир Антонов.
Узнать всю детальную информацию о препарате можно будет в специальном приложении для смартфона, которое можно будет бесплатно скачать.
Сейчас этот проект находится в тестовом режиме. QR-код уже напечатан на препаратах, которые выпускает государственное предприятие «Лекарства Донбасса». Впереди проект ждет еще несколько этапов доработки.
ИСТОЧНИК KP.RU