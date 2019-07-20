2019-07-20T13:39:49+03:00
Политика

НМ ЛНР усилила меры режима прекращения огня

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: sgvavia.ruФото: sgvavia.ru
Изменить размер текста:

Начальник Управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко заявил, что ко всем военнослужащих Республики доведены приказы по дополнительным мерам контроля режима прекращения огня и дисциплинарной ответственности за их нарушение в ходе очередного перемирия, которое должно вступить в силу в Донбассе с 21 июля.

- В связи с достигнутыми договоренностями о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 00.01 21 июля 2019 года, в Управлении Народной милиции ЛНР издан приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему, - заявил он.

В приказе отражены все согласованные дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня, которых непреклонно добивались представители Республики.

- Среди таких согласованных условий действия перемирия: неприменение любого вида огня, включая снайперский; запрет наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, - говорит Филипоненко. - Также всем подразделениям и каждому военнослужащему в установленном порядке доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушения режима прекращения огня и условий его действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Денис Пушилин: Нет большего сторонника отмены комендантского часа, чем я
В ДНР будут привлекать абитуриентов к непопулярным профессиям
В Донецке совершено покушение на экс-депутата ДНР Бориса Литвинова
Глава ДНР: Перспектива выполнения Киевом нового перемирия вызывает сомнения
ВСУ из минометов обстреляли Зайцево: есть разрушения
В ДНР установили дополнительные меры и условия поддержания режима прекращения огня
«Молодая Гвардия – Юнармия» в Макеевке организовала соревнования по лазертагу среди подростков
Утром ВСУ обстреляли пять населенных пунктов ДНР
За прошедшие сутки ВСУ выпустили всего три мины по территории ЛНР
В ЛНР готовы организовать новый пункт пропуска у Счастья, пока ремонтируется мост на переходе у Станицы Луганской
Погода на день в Луганске: 20 июля в городе ожидается жаркий день, температура до +29
Поздравить Алчевск с днем металлурга приехали Ирина Дубцова, группа «Дюна» и Андрей Гризли
Погода на день в Донецке: с 20 июля снова начнутся жаркие дни, до +29
Под видом минералочки в ЛНР хотели ввезти спирт
Денис Пушилин наградил военнослужащих НМ "Оплот" имени Александра Захарченко
Пушилин: Зеленский не способен обеспечить мир в Донбассе
Машина украинских националистов подорвалась на мине: в результате двое погибших
Жители Тельмановского района будут с водой: завершено строительство водовода
4 тысячи вместо двух: паспортизацию обещают ускорить
Пушилин: Дончане всегда будут помнить легендарного Гиви
Зеленский: Мир в Донбассе станет нашей приоритетной задачей