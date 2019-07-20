НМ ЛНР усилила меры режима прекращения огня

СЕГОДНЯ 13:39 2019-07-20T13:39:49+03:00

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики

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Начальник Управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко заявил, что ко всем военнослужащих Республики доведены приказы по дополнительным мерам контроля режима прекращения огня и дисциплинарной ответственности за их нарушение в ходе очередного перемирия, которое должно вступить в силу в Донбассе с 21 июля.

- В связи с достигнутыми договоренностями о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 00.01 21 июля 2019 года, в Управлении Народной милиции ЛНР издан приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему, - заявил он.

В приказе отражены все согласованные дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня, которых непреклонно добивались представители Республики.

- Среди таких согласованных условий действия перемирия: неприменение любого вида огня, включая снайперский; запрет наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, - говорит Филипоненко. - Также всем подразделениям и каждому военнослужащему в установленном порядке доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушения режима прекращения огня и условий его действия.

ИСТОЧНИК KP.RU