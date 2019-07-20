В ВУЗах ЛНР увеличили бюджетные места и вернули контрактную форму обучения

СЕГОДНЯ 18:53 2019-07-20T18:53:01+03:00

Выпускники ВУЗов и колледжей ЛНР должны будут отработать по распределению три года после окончания обучения. Фото: kolobok.ua

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Министерство образования и науки ЛНР ввело несколько изменений в ВУЗы Республики на новый учебный год. Сначала хорошая новость для абитуриентов 2019 года: в ВУЗах ЛНР увеличили количество бюджетных мест на востребованные специальности. То есть шансы поступить в высшее учебное заведение на техническую, инженерную или педагогическую специальность увеличились в три раза.

Однако у этого нововведения есть и обратная сторона. На других специальностях наоборот сократили количество мест, как, например, на юриспруденции.

— Не обосновано было наращено количество бюджетных мест на направлении юриспруденция. Потому что сегодня только Далевский университет имеет лицензионный объём более 400 юристов ежегодно. То есть необходимости в такой подготовке юристов сегодня в Республике нет, – объяснил министр, — рассказал министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.

Если не получилось пройти на желаемую специальность по баллам аттестата или вступительного экзамена, то есть второй вариант. С 2019 года в ВУЗы ЛНР возвращается платная форма обучения. Как обещает министр образования, средняя стоимость одного учебного года в ВУЗах не будет превышать 15 тысяч рублей.

— С учётом того, что социально-экономическая ситуация в Республике еще далека от идеальной, и мы прекрасно понимаем, какая нагрузка ляжет на абитуриентов и их родителей по оплате контрактной формы обучения, если они изберут контракт, Советом министров был принят ряд постановлений, актов, которые позволят существенно снизить стоимость данного образования, по крайней мере на 2019-2020 учебный год, — добавил Сергей Цемкало.

ИСТОЧНИК KP.RU