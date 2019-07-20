2019-07-20T09:39:45+03:00
Политика

Утром ВСУ обстреляли пять населенных пунктов ДНР

Под обстрел попали: Широкая Балка, Васильевка, Александровка, Доломитное и Гольмовский
Екатерина Сорока
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ВСУ использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра. Фото: ria.ruВСУ использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра. Фото: ria.ru
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С четырех часов утра боевики Украины обстреливают населенные пункты ДНР. Всего за шесть часов пострадало пять населенных пунктов, а именно: Широкая Балка, Васильевка, Александровка, Доломитное и Гольмовский. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— После трех часов утра зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных сил Украины. Под обстрел попали пять населенных пунктов Республики. По направлению Широкой Балки было выпущено 8 мин, Васильевки – 5 мин, Александровки – 14 мин, Доломитное – 10 мин, Гольмовский – 10 мин, — говорится в сообщении.

Длительность одного обстрела составляла около получаса. При этом боевики практически не используют тяжелую технику. Чаще всего они стреляют из минометов различного калибра.

Только одна бригада ВСУ, которая обстреливала Новоселовку, кроме минометов использовала также крупнокалиберное и стрелковое оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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