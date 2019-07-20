2019-07-20T08:51:03+03:00
Политика

За прошедшие сутки ВСУ выпустили всего три мины по территории ЛНР

Под обстрел попал поселок Молодежное
Екатерина Сорока
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18 июля ВСУ три раза нарушили режим прекращения огня. Фото: warfor.me18 июля ВСУ три раза нарушили режим прекращения огня. Фото: warfor.me
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За прошедшие сутки боевики вооруженных сил Украины всего один раз открыли огонь по территории Республики. Под обстрел попал поселок Молодежное. Всего было выпущено три мины. Об этом сегодня сообщили в Представительстве ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— За 19 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел. Без десяти минут шесть вечера с позиций ВСУ, около населенного пункта Золотое-4, был открыт огонь по поселку Молодежное. Военнослужащими ВСУ использовался миномет калибром 120 миллиметров. Всего было выпущено три мины, — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники Представительства Республики в СЦКК уточняют информацию о вчерашнем обстреле. Но данных о пострадавших среди мирного населения поселка или разрушениях пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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