За прошедшие сутки ВСУ выпустили всего три мины по территории ЛНР
За прошедшие сутки боевики вооруженных сил Украины всего один раз открыли огонь по территории Республики. Под обстрел попал поселок Молодежное. Всего было выпущено три мины. Об этом сегодня сообщили в Представительстве ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
— За 19 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел. Без десяти минут шесть вечера с позиций ВСУ, около населенного пункта Золотое-4, был открыт огонь по поселку Молодежное. Военнослужащими ВСУ использовался миномет калибром 120 миллиметров. Всего было выпущено три мины, — говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники Представительства Республики в СЦКК уточняют информацию о вчерашнем обстреле. Но данных о пострадавших среди мирного населения поселка или разрушениях пока не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU
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