2019-07-19T21:19:24+03:00
Политика

Денис Пушилин наградил военнослужащих НМ "Оплот" имени Александра Захарченко

Несколько наград вручены героям посмертно
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Состоялась церемония награждения военнослужащих 5-го отдельного отряда Народной милиции ДНР «Оплот» имени Александра Захарченко. Фото: ДАНСостоялась церемония награждения военнослужащих 5-го отдельного отряда Народной милиции ДНР «Оплот» имени Александра Захарченко. Фото: ДАН
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Глава ДНР Денис Пушилин наградил военнослужащих 5-го отдельного отряда Народной милиции ДНР «Оплот» имени Александра Захарченко.

- Сегодня состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих 5-го отдельного отряда Народной милиции ДНР «Оплот» имени Александра Захарченко. Государственные награды личному составу вручил Глава Донецкой Народной Республики, Верховный главнокомандующий Денис Пушилин, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Пушилин посмертно представил к награде «Георгиевский крест» I степени погибшего военнослужащего отряда, также «Георгиевским крестом» IV степени были отмечены девять бойцов, один из них посмертно. Кроме того, еще 20 бойцов подразделения получили почетные грамоты и благодарности Главы ДНР.

- Я рад сегодня вручать государственные награды бойцам вашего подразделения, носящего имя первого Главы Республики Героя ДНР Александра Владимировича Захарченко. Хочу от себя лично и от имени всех граждан Донецкой Народной Республики поблагодарить вас за то, что вы делаете. Уверен, победа будет за нами, – отметил Пушилин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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