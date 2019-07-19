2019-07-19T18:55:04+03:00
Политика

Пушилин: Зеленский не способен обеспечить мир в Донбассе

Глава ДНР прокомментировал ужесточение обстрелов ДНР и гибель мирных жителей
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Обещания украинского президента так и остались просто словами. Фото: 112 uaОбещания украинского президента так и остались просто словами. Фото: 112 ua
Изменить размер текста:

Ситуация на линии разграничения остается напряженной, ВСУ целенаправленно обстреливают жилые районы и объекты гражданской инфраструктуры. Вчера снаряды упали на два детских сада, была убита мирная жительница. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Как нам расценивать такие действия украинских военных формирований? Как результат «мирных инициатив» президента (Украины Владимира) Зеленского, его ответ на наши призывы сесть за стол переговоров? – сказал Пушилин в заявлении, опубликованном на его сайте. — К сожалению, происходящие события еще раз подтверждают неспособность нового президента Украины обеспечить мир. Зеленский либо не в состоянии контролировать украинскую армию, либо целенаправленно идет по пути террора народа Донбасса.

По словам Главы ДНР, действия украинской армии дают «основания ставить под сомнение возможность воплощения договоренности о перемирии с 21 июля».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Машина украинских националистов подорвалась на мине: в результате двое погибших
Жители Тельмановского района будут с водой: завершено строительство водовода
4 тысячи вместо двух: паспортизацию обещают ускорить
Пушилин: Дончане всегда будут помнить легендарного Гиви
Зеленский: Мир в Донбассе станет нашей приоритетной задачей
Джигитовка, рыцарский турнир и многое другое: Что ждет делегатов из ДНР на Международном конном фестивале "Иваново поле"
Украинские боевики подорвали водовод: почти две тысячи жителей Новоазовска остались без воды
20 июля в Донецке пройдет ярмарка
Дипломы в ДНР защищены Россией
17-летний парень утонул в парке Щербакова в Донецке
Вакансии в Донецке 2019: В министерстве образования рассказали о востребованных профессиях
«Библиотека будущего»: Молодые специалисты библиотеки Крупской приняли участие во Всероссийском конкурсе стартап-проектов
15 новинок, аншлаги и ажиотаж с билетами: Каким был 92-й сезон драмтеатра Донецка
ВСУ утюжат села на юге Республики: под ударом село Самсоново
Обстрелы ДНР: под огнем снова Ясиноватая, Александровка, Трудовские
Поющие шахматы, пальма Мерцалова, железный человек: выставка "Город мастеров" прошла возле Центра славянской культуры в Донецке
Прелюдия к тотальному перемирию: обстрелы детских садов, убита женщина
Сегодня у полковника Гиви день рождения
Погода в Луганске 19 июля: ясный теплый день
Погода в Донецке сегодня: дожди покинули Донбасс
В убийстве пожилой дончанки виноват командир 56-й бригады ВСУ Игорь Иванов
В Донецке на Октябрьском умерла раненая при обстреле женщина
Как в ЛНР спасали козу из колодца с нечистотами, слитыми коммунальщиками
Из-за обстрелов ВСУ множественные ранения получила пожилая жительница Донецка
Срочное сообщение СЦКК: ВСУ обстреляли два детских сада в Донецке