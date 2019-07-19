Пушилин: Зеленский не способен обеспечить мир в Донбассе

СЕГОДНЯ 18:53 2019-07-19T18:55:04+03:00

Обещания украинского президента так и остались просто словами. Фото: 112 ua

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Ситуация на линии разграничения остается напряженной, ВСУ целенаправленно обстреливают жилые районы и объекты гражданской инфраструктуры. Вчера снаряды упали на два детских сада, была убита мирная жительница. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Как нам расценивать такие действия украинских военных формирований? Как результат «мирных инициатив» президента (Украины Владимира) Зеленского, его ответ на наши призывы сесть за стол переговоров? – сказал Пушилин в заявлении, опубликованном на его сайте. — К сожалению, происходящие события еще раз подтверждают неспособность нового президента Украины обеспечить мир. Зеленский либо не в состоянии контролировать украинскую армию, либо целенаправленно идет по пути террора народа Донбасса.

По словам Главы ДНР, действия украинской армии дают «основания ставить под сомнение возможность воплощения договоренности о перемирии с 21 июля».

ИСТОЧНИК KP.RU