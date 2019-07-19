Машина украинских националистов подорвалась на мине: в результате двое погибших

СЕГОДНЯ 17:47 2019-07-19T17:47:06+03:00

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Машина с боевиками украинского националистического формирования подорвалась на мине в Константиновке к северу от Горловки. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Вчера в 23:15 трое боевиков 24-го нацбата «Айдар» (организация, запрещенная в РФ) в ходе передвижения на грузовике в районе Константиновки подорвались на мине, — отметил Безсонов.

Он добавил, что в результате инцидента двое боевиков погибли, а еще один ранен и находится в тяжелом состоянии.

- В это же время, на мариупольском направлении, произошла перестрелка между военнослужащими 35-й бригады и националистами возле кафе в селе Каменка. Получили ранения два морпеха. По данным нашей разведки, один нацист также получил ранения, от которых впоследствии скончался, — отметил Безсонов, добавив, что участники находились в состоянии алкогольного опьянения.

Вместе с тем Безсонов добавил, что в рядах ВСУ в Донбассе продолжают отмечаться факты дезертирства. За минувшую неделю в зоне ответственности оперативно-тактической группы «Восток» самовольно оставили расположение воинских частей 36 военнослужащих, 14 дезертировали с оружием. Задержаны шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU