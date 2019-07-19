Жители Тельмановского района будут с водой: завершено строительство водовода

СЕГОДНЯ 16:59 2019-07-19T16:59:44+03:00

Специалисты ДНР устранили проблему с водоснабжением, которая была еще при Украине

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Проблемы с трубопроводом были в Тельмановском районе еще до начала конфликта в Донбассе. Реконструкция аварийного участка протяженностью свыше 3,5 километра началась в марте текущего года. На время работ жители не были отключены от централизованного водоснабжения. Новую линию прокладывали параллельно старому питьевому водоводу, который был проложен еще в конце 1970-х годов прошлого века.

И вот специалисты ДНР завершили строительство водовода, который обеспечит бесперебойным водоснабжением население Тельмановского района на юге Республики. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны.

- Директор департамента развития строительной отрасли министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Руслан Теряев дал старт работе нового водовода «Самсоново — Тельманово», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запуск нового участка позволит улучшить водоснабжение почти 10 тысячам жителей из населенных пунктов Тельманово, Самсоново, Калинино, Свободное, Луково, Запорожец.

ИСТОЧНИК KP.RU