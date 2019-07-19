Пушилин: Дончане всегда будут помнить легендарного Гиви

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-19T15:25:45+03:00

Сегодня Михаилу Толстых исполнилось бы 39 лет

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Жители Донбасса всегда будут помнить Героя ДНР, командира легендарного подразделения «Сомали» Михаила Толстых. Об этом сегодня заявил Глава Республики Денис Пушилин.

- Сегодня могло бы исполниться 39 лет Герою Донецкой Народной Республики командиру прославленного батальона «Сомали» Михаилу Толстых – Гиви, – сказал Пушилин. – Зимой 2017 года легендарный командир погиб в результате террористического акта, организованного украинскими спецслужбами. Убивая лучших, враг рассчитывал запугать народ Донбасса, ослабить армию. Но этим планам украинских террористов не суждено сбыться. Память о Гиви, отважно защищавшем родной Донбасс, навсегда останется в наших сердцах.

Полковнику Михаилу Толстых было 36 лет, когда он погиб. Из них 3 года он провел в боях за независимость и свободу Донецкой Народной Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU