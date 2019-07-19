2019-07-19T14:14:32+03:00
Спорт

Джигитовка, рыцарский турнир и многое другое: Что ждет делегатов из ДНР на Международном конном фестивале "Иваново поле"

В качестве гостей на фестиваль приглашены представители Донецкой республиканской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Зрелище обещает быть впечатляющим. Фото: ДАНЗрелище обещает быть впечатляющим. Фото: ДАН
Изменить размер текста:

Делегаты из ДНР посетят международный конный фестиваль «Иваново поле» в Московской области.

- В период с 19 по 21 июля делегаты из ДНР посетят международный конный фестиваль «Иваново поле» в Московской области, — говорится в сообщении пресс-службы Русского центра.

Мероприятие включает в себя соревнования в конных дисциплинах, интерактивную программу и показательные выступления, разделено на несколько тематических зон: «Большая арена», где пройдут основные этапы соревнования и церемония открытия, «Малое поле» — небольшая площадка для катания на лошадях и мастер-классов, «Сцена» — главное развлекательное место фестиваля.

Уточняется, что в качестве гостей на фестиваль приглашены представители Донецкой республиканской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по конному спорту, современному пятиборью и триатлону — работник по обслуживанию животных (тренингу коней) Анастасия Шевченко и воспитанники учреждения Елизавета Радионова и Анастасия Мартынюк.

Отмечается, что делегаты из ДНР посетят рыцарский турнир, программу джигитовки, которую представит Кремлевская школа верховой езды, а также выступление флагоносцев из Италии Compagnia Dell’Orso. На фестивале выступят Александр Розенбаум, Полина Гагарина и Денис Майданов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский: Мир в Донбассе станет нашей приоритетной задачей
Украинские боевики подорвали водовод: почти две тысячи жителей Новоазовска остались без воды
20 июля в Донецке пройдет ярмарка
Дипломы в ДНР защищены Россией
17-летний парень утонул в парке Щербакова в Донецке
Вакансии в Донецке 2019: В министерстве образования рассказали о востребованных профессиях
«Библиотека будущего»: Молодые специалисты библиотеки Крупской приняли участие во Всероссийском конкурсе стартап-проектов
11 новинок, аншлаги и ажиотаж с билетами: Каким был 92-й сезон драмтеатра Донецка
ВСУ утюжат села на юге Республики: под ударом село Самсоново
Обстрелы ДНР: под огнем снова Ясиноватая, Александровка, Трудовские
Поющие шахматы, пальма Мерцалова, железный человек: выставка "Город мастеров" прошла возле Центра славянской культуры в Донецке
Прелюдия к тотальному перемирию: обстрелы детских садов, убита женщина
Сегодня у полковника Гиви день рождения
Погода в Луганске 19 июля: ясный теплый день
Погода в Донецке сегодня: дожди покинули Донбасс
В убийстве пожилой дончанки виноват командир 56-й бригады ВСУ Игорь Иванов
В Донецке на Октябрьском умерла раненая при обстреле женщина
Как в ЛНР спасали козу из колодца с нечистотами, слитыми коммунальщиками
Из-за обстрелов ВСУ множественные ранения получила пожилая жительница Донецка
Срочное сообщение СЦКК: ВСУ обстреляли два детских сада в Донецке