Джигитовка, рыцарский турнир и многое другое: Что ждет делегатов из ДНР на Международном конном фестивале "Иваново поле"

СЕГОДНЯ 14:14 2019-07-19T14:14:32+03:00

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Делегаты из ДНР посетят международный конный фестиваль «Иваново поле» в Московской области.

- В период с 19 по 21 июля делегаты из ДНР посетят международный конный фестиваль «Иваново поле» в Московской области, — говорится в сообщении пресс-службы Русского центра.

Мероприятие включает в себя соревнования в конных дисциплинах, интерактивную программу и показательные выступления, разделено на несколько тематических зон: «Большая арена», где пройдут основные этапы соревнования и церемония открытия, «Малое поле» — небольшая площадка для катания на лошадях и мастер-классов, «Сцена» — главное развлекательное место фестиваля.

Уточняется, что в качестве гостей на фестиваль приглашены представители Донецкой республиканской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по конному спорту, современному пятиборью и триатлону — работник по обслуживанию животных (тренингу коней) Анастасия Шевченко и воспитанники учреждения Елизавета Радионова и Анастасия Мартынюк.

Отмечается, что делегаты из ДНР посетят рыцарский турнир, программу джигитовки, которую представит Кремлевская школа верховой езды, а также выступление флагоносцев из Италии Compagnia Dell’Orso. На фестивале выступят Александр Розенбаум, Полина Гагарина и Денис Майданов.

ИСТОЧНИК KP.RU