2019-07-19T13:04:15+03:00
Общество

20 июля в Донецке пройдет ярмарка

Цены будут ниже, чем на рынке
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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На ярмарках цены ниже, чем на рынкеНа ярмарках цены ниже, чем на рынкеФото: Юрий СОБОЛЕВ
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В субботу, 20 июля, с 8:00 до 14:00 в Донецке на улице Артема перед РСК «Олимпийский» пройдет продовольственная ярмарка, организованная по инициативе Министерства агропрома.

Жители смогут приобрести товары напрямую от производителя, без торговых наценок. На ярмарке будут представлены все группы товаров: мясная и рыбная продукция, яйца, мука, свежие овощи и фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд и продукты пчеловодства, молоко и творог.

- У нас самые дешевые цены на Привокзальном рынке, - говорит дончанка Елена. - Но на ярмарках всегда еще лучше! Любим не только покупать, но и поговорить с продавцами. Они торгуют своим, рассказывают о том, какой мед нужно выбирать, как отличить его от некачественного - когда пчел подкармливают сахарным сиропом. Только ехать на ярмарку нужно пораньше, во - первых, быстро разбирают, а во - вторых жарко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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