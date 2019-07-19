2019-07-19T12:44:25+03:00
Происшествия

17-летний парень утонул в парке Щербакова в Донецке

Жара продолжается, а значит растет количество несчастных случаев на воде
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Жара тянет народ к водоемам, где не везде разрешено купание.Жара тянет народ к водоемам, где не везде разрешено купание.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Семнадцатилетний подросток утонул в минувшие сутки в пруду в парке имени Щербакова в Донецке. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

- Восемнадцатого июня в Ворошиловском районе Донецка в парке культуры и отдыха имени Щербакова на городском пруду №1 произошла гибель на воде, – отметили в МЧС. – Водолазы извлекли на берег тело подростка 2002 года рождения.

Это далеко не первый случай. До этого 10 июля спасатели донецкого отделения МЧС ДНР вытащили из воды Кальмиусского водохранилища тело восьмилетнего ребенка.

— Девятого июля в городе Донецк (в Калининском районе на проспекте Дзержинского) на Кальмиуссовском водохранилище произошла чрезвычайная ситуация – гибель на воде. Спасатели МЧС ДНР извлекли из воды тело ребенка 2011 года рождения, — говорится в сообщении пресс-службы.

МЧС ДНР напоминает жителям Республики быть особо внимательными на водоемах. Солнечный удар, внезапная остановка дыхания, потеря сознания, судороги – все это может стать причиной гибели на водоеме не только ребенка, но и взрослого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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