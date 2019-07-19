2019-07-19T12:03:40+03:00
Общество

«Библиотека будущего»: Молодые специалисты библиотеки Крупской приняли участие во Всероссийском конкурсе стартап-проектов

Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Молодые специалисты библиотеки им. Крупской приняли участие во Всероссийском конкурсе стартап-проектов «Библиотека будущего». Фото: lib-dpr.ruМолодые специалисты библиотеки им. Крупской приняли участие во Всероссийском конкурсе стартап-проектов «Библиотека будущего». Фото: lib-dpr.ru
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Молодые специалисты Донецкой республиканской библиотеки имени Н.К. Крупской приняли участие во Всероссийском конкурсе стартап-проектов «Библиотека будущего», инициатором которого стала Вологодская областная библиотека имени И.В. Бабушкина.

Проект Дарьи Ивановой «Получи знания в библиотеке» в номинации «Находящийся на стадии реализации» направлен на всестороннее развитие пользователей библиотеки.

- Цель проекта – предоставление доступа к разноотраслевым информресурсам путем современных компьютерных мультимедийных технологий. Так, библиотека, помимо функции хранительницы мировых знаний и опыта, обретает роль их рентранслятора, - сообщили в пресс-службе Министерства культуры ДНР.

Целью проекта «Будем жить!» в номинации «Лучшая идея проекта», представленного Ольгой Соколовой, является знакомство широкой аудитории с биографией и творческой деятельностью знаменитого актера, режиссёра, уроженца Донбасса Леонида Быкова. В 2018 году библиотека им. Крупской успешно реализовала культурно-просветительский проект «Будем жить. Леонид Быков» к 90-летнему юбилею выдающегося земляка. Лекции и кинопоказы, авторские видеоработы создавались с желанием рассказать посетителям библиотеки о жизни и творчестве великого актёра. В рамках проекта, в том числе состоялась презентация уникальной картины-панно «Влюблённый в небо», созданной мастерами декоративно-прикладного искусства клуба «Светлица», действующего на базе отдела городского абонемента библиотеки.

Виталий Лата подготовил сразу 2 работы. Суть проекта «Время и память» в номинации «Находящийся на стадии реализации» в осуществлении реконструкции помещений читальных залов, обстановка которых должна отображать направления их профильной работы, а также традиции русского и европейского интерьера с целью привлечения новых посетителей в библиотеку.

Проект «Ломаем стереотипы» подразумевает организацию интерактивной комнаты в здании библиотеки, где будет отражена эффективность традиций и инноваций в области библиотечного дела. Целью проекта является изменение стандартов работы библиотеки в целом, применяя креативные формы и методы привлечения новых пользователей.

Проект «Ломаем стереотипы» отмечен специальным дипломом конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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