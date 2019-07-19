11 новинок, аншлаги и ажиотаж с билетами: Каким был 92-й сезон драмтеатра Донецка

СЕГОДНЯ 11:50 2019-07-19T11:50:11+03:00

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21 июля в МДТ имени М.М. Бровуна премьерный спектакль «Граф Калиостро» завершит 92-й сезон. Аншлаги, ажиотаж с билетами, премьеры уже говорят, что он был насыщенным.

За несколько дней до этого события генеральный директор-художественный руководитель Донецкой муздрамы Наталья Волкова подвела итоги уходящего театрального года.

- На данный момент в репертуаре нашего театра 60 спектаклей, 15 из которых премьеры. Это на 7 спектаклей больше, чем в прошлом сезоне. Всего за это время в стенах театра было показано 599 постановок: из них 466 – взрослых, 133 – детских. Что на 134 спектакля больше, чем в прошлом сезоне. Также 66 выездных спектаклей было представлено на других площадках, - отметила Наталья Волкова.

Как уточнила Волкова, только в первом полугодии 92-го сезона МДТ имени М.М. Бровуна выпустил 11 новинок: «Каренин», «Фернандо Крапп написал мне письмо», «Красавчик из Швеции», «Неугомонный дух», «Обратная сторона Луны», «Метод Гронхольма», «Красная Шапочка», «Снежная Королева», «Три поросенка», музыкальные программы - «На углу Дерибасовской» и «Главные песни о новом». А потом еще 4 премьеры до конца сезона: «Любовь вызывали?..» сценическая редакция И. Рыбчинского, «Лев зимой» Д. Голдмена, «Граф Калиостро» по мотивам повести А. Толстого, музыкальную программу «Музыка сердца».

Резюмируя, Наталья Волкова анонсировала открытие 93-го сезона и две премьеры:

- Мы открываем 93-й театральный сезон 1 сентября спектаклем для детей на Новой сцене. Это будет «Дюймовочка» Виталия Юсупова по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. И хотя за основу взят известный сюжет, как вы понимаете, у нас это будет немного другая волшебная история – светлая, добрая, трогательная, но оригинально переработанная и дополненная событиями и персонажами. Второй премьерой сентября станет постановка Владимира Быковского на Большой сцене «Человек, который платит» по пьесе французского драматурга Ива Жамиака о власти денег, цене чувств и истинном предназначении человека.

Напомним, что официальное закрытие 92-го сезона в МДТ имени М.М. Бровуна состоится в это воскресенье, 21 июля. Зрители в последний раз в уходящем театральном году увидят юмороМистический комикс «Граф Калиостро» Василия Маслия по мотивам повести Алексея Толстого.

ИСТОЧНИК KP.RU