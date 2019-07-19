Обстрелы ДНР: под огнем снова Ясиноватая, Александровка, Трудовские

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-19T10:16:46+03:00

Более 200 снарядов приземлилось на территорию ДНР со стороны Украины

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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за минувшие сутки 23 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 225 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 23 раза, — отметил Якубов. — Общее количество примененных боеприпасов – 225 единиц.

Он добавил, что под огнем украинских силовиков оказались: район «Вольво-центра», поселок шахты «Трудовская», Александровка, Старомихайловка, а также села Спартак и Веселое на окраинах и в окрестностях Донецка; Ясиноватая и прилегающее к ней село Васильевка; горловские поселки шахты имени Гагарина, шахты 6/7, Доломитное и село Михайловка; села Коминтерново и Староласпа на юге ДНР.

В 17:25, вновь прибывшие в зону карательной операции украинские боевики из 56-й бригады подвергли минометному обстрелу поселок шахты Октябрьский г. Донецка, в результате чего получила ранение, а затем скончалась в больнице женщина 1951 года рождения.

Кроме того, украинские фашисты не остановились на обстрелах мирных кварталов и нанесли минометный удар по двум детским садам № 229 и 269 по улице Градостроителей д.1 и д.5.

В результате обстрелов в селе Коминтерново сгорели дом и хозпостройка по улице Кирова, 41 и 55, повреждение кровли получил дом культуры по улице Ахматовой, 27.

ИСТОЧНИК KP.RU