Обстрелы ДНР: под огнем снова Ясиноватая, Александровка, Трудовские
Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за минувшие сутки 23 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 225 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 23 раза, — отметил Якубов. — Общее количество примененных боеприпасов – 225 единиц.
Он добавил, что под огнем украинских силовиков оказались: район «Вольво-центра», поселок шахты «Трудовская», Александровка, Старомихайловка, а также села Спартак и Веселое на окраинах и в окрестностях Донецка; Ясиноватая и прилегающее к ней село Васильевка; горловские поселки шахты имени Гагарина, шахты 6/7, Доломитное и село Михайловка; села Коминтерново и Староласпа на юге ДНР.
В 17:25, вновь прибывшие в зону карательной операции украинские боевики из 56-й бригады подвергли минометному обстрелу поселок шахты Октябрьский г. Донецка, в результате чего получила ранение, а затем скончалась в больнице женщина 1951 года рождения.
Кроме того, украинские фашисты не остановились на обстрелах мирных кварталов и нанесли минометный удар по двум детским садам № 229 и 269 по улице Градостроителей д.1 и д.5.
В результате обстрелов в селе Коминтерново сгорели дом и хозпостройка по улице Кирова, 41 и 55, повреждение кровли получил дом культуры по улице Ахматовой, 27.
ИСТОЧНИК KP.RU