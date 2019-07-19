2019-07-19T09:41:39+03:00
Общество

Поющие шахматы, пальма Мерцалова, железный человек: выставка "Город мастеров" прошла возле Центра славянской культуры в Донецке

Мероприятие посвятили Дню металлургов
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Донецкие мастера известны своими талантами. Фото: ДАНДонецкие мастера известны своими талантами. Фото: ДАН
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Славен Донбасс своими умельцами. Выставка-конкурс «Город мастеров» по случаю Дня металлурга открылась вчера на территории Центра славянской культуры в Донецке.

На территории Центра находится столик с номерами работ, каждый желающий может проголосовать за наиболее понравившуюся. После подсчета голосов в ближайшее время будут известны победители, которых наградят денежными призами.

Всего в мероприятии принимают участие 38 мастеров, в том числе — семь из Украины. Здесь присутствующие могут увидеть выполненные из металла мечи, розы, каминные принадлежности, часы, торшеры, лавочки, пальму Мерцалова, садовую мебель, спиннеры, зажигалки, шахматы и др.

- Я изобразил битву под Полтавой, когда Петр Первый воевал со шведами. Когда начинается игра, начинается битва. Моя идея была перенести ту битву на шахматную доску. Шахматы поющие — каждая фигура издает разные звуки посредством прикрепленных к ней колокольчиков. Сделал их из обычного металла, — отметил донецкий кузнец Виктор Михалёв, чьи "поющие" шахматы привлекли всеобщее внимание.

Всего же на выставке представили 72 работы сотрудников металлургической отрасли из ДНР и временно подконтрольной Киеву части Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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