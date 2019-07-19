2019-07-19T08:34:50+03:00
Политика

Сегодня у полковника Гиви день рождения

В ТРЦ Донецк Сити состоится вечер его памяти
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Донбасс запомнил его бесстрашным командиром. Фото: rusvesna.suДонбасс запомнил его бесстрашным командиром. Фото: rusvesna.su
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Иногда война выбирает героями обычных парней. До войны Михаил работал промышленным альпинистом и водителем.

В рядах донбасских ополченцев Михаил Толстых оказался сразу — с мая 2014 года он участвовал в боях за Славянск. Взял позывной «Гиви» — как утверждал он сам, в честь деда, воевавшего в Великую Отечественную войну.

Летом 2014 года принимал участие в боях за Иловайск. Тогда карателям удалось занять часть города, но впоследствии они оказались окружены. При выходе из Иловайска нацисты понесла большие потери, по разным данным, от 400 до одной тысячи человек.

С сентября 2014 года воевал за Донецкий аэропорт. Этот бой, продолжавшийся более полугода, стал одним из главных сражений донбасской войны. В середине января 2015 года аэропорт перешел под полный контроль ополчения, однако нацисты неоднократно пытались вернуться на оставленные позиции. По данным Минобороны ДНР, общие потери Украины в районе аэропорта составили около 600 человек.

С февраля 2015 года Михаил Толстых включен в санкционный список Евросоюза.

В марте 2015 года пережил покушение.

Однажды Михаил Толстых стал героем репортажа, который снимали во время обстрела «Градами». На этой съемке он вел себя спокойно и невозмутимо. После этого его прозвали Железный Гиви.

После войны хотел «служить Донецкой Народной Республике, если понадобится. В военной форме или на гражданке».

8 февраля 2017 года Михаил Толстых погиб в результате теракта.

Но даже после гибели его боятся. Соцсети банят аккаунты за фото Гиви, а ВСУшники до сих пор помнят, как скармливал Гиви шевроны их командирам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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