2019-07-19T07:27:20+03:00
Общество

Погода в Луганске 19 июля: ясный теплый день

Осадков в ЛНР сегодня не ожидается
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Солнечная погода без осадков ждет луганчан. Фото: Евгении КарпачевойСолнечная погода без осадков ждет луганчан. Фото: Евгении Карпачевой
Изменить размер текста:

Дождливый фронт покинул Луганск. Так, температура воздуха в ЛНР 19 июля будет колебаться от плюс 13 градусов ночью до 31 градуса тепла днем, ночью и утром ожидается слабый туман. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

- С 21.00 18 июля до 21.00 19 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром слабый туман, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 26-31 градус, - предупреждают синоптики.

Согласно климатическим данным, полученным за 178 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 19 июля метеорологи отмечали в 1978 году – плюс 7,5 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2009 году и составляла плюс 38,8 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сегодня у полковника Гиви день рождения
Погода в Донецке сегодня: дожди покинули Донбасс
В убийстве пожилой дончанки виноват командир 56-й бригады ВСУ Игорь Иванов
В Донецке на Октябрьском умерла раненая при обстреле женщина
Как в ЛНР спасали козу из колодца с нечистотами, слитыми коммунальщиками
Из-за обстрелов ВСУ множественные ранения получила пожилая жительница Донецка
Срочное сообщение СЦКК: ВСУ обстреляли два детских сада в Донецке
В 25-й бригаде десантников ВСУ украили дорогущую установку, привезенную в Донбасс из США
Бутылка импортной водки в ЛНР будет стоить не дешевле 120 рублей
Жители Золотого жалуются на командиров бригад ВСУ
В Енакиево в пьяной ссоре мужчина зарезал своего собутыльника
В память об Александре Захарченко выпущен серебряный знак
Накануне выборов в Верховную раду у солдат ВСУ на передовой забрали паспорта
В Донецке возле «Донбасс Арены» снова гулял лисенок
К осени в России для жителей Донбасса будет уже восемь пунктов приема документов на паспорта РФ
В Донбассе тыловики ВСУ отравили просроченными продуктами 150 солдат
Из-за парты сразу в бой: боевики ВСУ учат одесских курсантов стрелять по мирным жителям Донбасса
В ЛНР стало больше категорий получателей помощи на погребение
«Беби-бум»: За прошедшую неделю в ЛНР и ДНР родилось рекордное количество малышей
После победы Зеленского: в Донбассе в два раза выросло количество жертв войны
Сотрудник СБУ обнародовал видео, как его коллеги подкидывают гранату в машину жителя ЛНР
Вахтанг Кикабидзе в Донбассе даст концерт по случаю пятилетия «освобождения» ВСУ Попасной
Зеленский в ответ на паспорта РФ для жителей Донбасса предложил упрощенно получать гражданство Украины
Главы ДНР и ЛНР записали заявление относительно народной акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса
ДонНУ получил российскую аккредитацию
Кто на самом деле обстрелял поселок Новгородское в Донбассе
В Донецке сотрудники МЧС спасли котенка из-под бетонной плиты многоэтажки