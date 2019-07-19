Погода в Луганске 19 июля: ясный теплый день

СЕГОДНЯ 07:27 2019-07-19T07:27:20+03:00

Осадков в ЛНР сегодня не ожидается

Изменить размер текста: A A

Дождливый фронт покинул Луганск. Так, температура воздуха в ЛНР 19 июля будет колебаться от плюс 13 градусов ночью до 31 градуса тепла днем, ночью и утром ожидается слабый туман. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

- С 21.00 18 июля до 21.00 19 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром слабый туман, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 26-31 градус, - предупреждают синоптики.

Согласно климатическим данным, полученным за 178 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 19 июля метеорологи отмечали в 1978 году – плюс 7,5 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2009 году и составляла плюс 38,8 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU