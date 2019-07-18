2019-07-18T21:03:54+03:00
Политика

Как в ЛНР спасали козу из колодца с нечистотами, слитыми коммунальщиками

В Антраците животное угодило в западню через оставленный открытым люк
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Симпатичная коза отделалась «легким» испугом. Фото: Пресс-служба МЧС ЛНРСимпатичная коза отделалась «легким» испугом. Фото: Пресс-служба МЧС ЛНР
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В Антраците спасатели провели целую операцию, чтобы вызволить из колодца козу. Такие ситуации возникают едва ли не ежедневно. Но в данном случае «отличились» коммунальщики.

Как рассказали очевидцы, перед тем, как рогатая пленница попала в западню, приезжали коммунальщики на машине. Открыли люк, слили в него нечистоты и, забыв зарыть, уехали. Кстати, в прошлом году по этой же причине в открытый люк упал мальчик. Тогда ему помог выбраться случайный прохожий.

В этот раз на линию 101 позвонила хозяйка животного.

- К месту вызова направилась мобильно-оперативная группа в составе трех человек, - сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР. - Прибывшим спасателям хозяйка показала люк. У женщины была раскладная лестница. Пожарные опустили лестницу вниз, глубина колодца составляла около четырех метров. Один из сотрудников спустился к напуганной «пленнице», обвязал ее веревкой. Затем козу вытащили на поверхность. К счастью, при падении животное не пострадало.

После всей этой операции спасатели накрыли люк листом фанеры и покрышкой от трактора – чтобы не было новых неприятных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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