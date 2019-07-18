2019-07-18T19:50:39+03:00
Политика

Бутылка импортной водки в ЛНР будет стоить не дешевле 120 рублей

Совет министров республики утвердил минимальные цены на отдельные виды импортного алкоголя
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Контролировать цены будут Госкомитет налогов и сборов и Минпромышленности и торговли. Фото: antifashist.comКонтролировать цены будут Госкомитет налогов и сборов и Минпромышленности и торговли. Фото: antifashist.com
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На заседании Совета министров ЛНР принято постановление «Об утверждении размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольной продукции импортного производства». Оно вступит в силу с 27 июля. Документом установлены минимальные цены на водку и спиртовые настойки импортного производства за один литр 100% спирта.

- В перерасчете на одну бутылку емкостью 0,5 литра и крепостью 40% минимальная оптово-отпускная цена составит 96 российских рублей, минимальная розничная цена – 120 российских рублей, – пояснили в Минэкономразвития ДНР.

В ведомстве также отметили, что постановление принято в целях усиления государственного контроля за уровнем цен на отдельные виды алкогольной продукции импортного производства, обеспечения соблюдения равных условий для ведения бизнеса всеми субъектами рынка алкогольной продукции, борьбы с оборотом нелегальной алкогольной продукцией, снижения уровня потребления некачественной и опасной для здоровья алкогольной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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