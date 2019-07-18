В 25-й бригаде десантников ВСУ украили дорогущую установку, привезенную в Донбасс из США

СЕГОДНЯ 20:08 2019-07-18T20:08:49+03:00

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Комплексная комиссия снова выявила в бригадах ВСУ недостачу вооружения. На этот раз проверка проходила в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР капитан Яков Осадчий.

— По данным наших источников, кроме хищений и утрат оружия и боеприпасов, выявлен факт недостачи системы контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, переданной Соединенными Штатами Америки в 2019 году по программе военно-технического сотрудничества, — говорится в сообщении.

Недостача в рядах ВСУ достигла глобальных масштабов. Поэтому результаты последней проверки дошли лично до начальника Генерального штаба Руслана Хомчака.

Также этой проблемой заинтересовались Генеральная прокуратура и государственное бюро расследований Украины. От доверенных лиц Народной милиции ЛНР стало известно, что в этих ведомствах было проведено расследование. И они нашли факты того, что к хищениям военного имущества приложило руку командование десантно-штурмовых войск Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU