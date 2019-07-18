2019-07-18T20:08:49+03:00
Политика

В 25-й бригаде десантников ВСУ украили дорогущую установку, привезенную в Донбасс из США

Известно, что к этому приложило руку командование ВСУ
Екатерина Сорока
Поделиться:
Украденная установка способна находить места расположения минометов, артиллерии, РСЗО и ракетных пусковых установок. Фото: hvylya.netУкраденная установка способна находить места расположения минометов, артиллерии, РСЗО и ракетных пусковых установок. Фото: hvylya.net
Изменить размер текста:

Комплексная комиссия снова выявила в бригадах ВСУ недостачу вооружения. На этот раз проверка проходила в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР капитан Яков Осадчий.

— По данным наших источников, кроме хищений и утрат оружия и боеприпасов, выявлен факт недостачи системы контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, переданной Соединенными Штатами Америки в 2019 году по программе военно-технического сотрудничества, — говорится в сообщении.

Недостача в рядах ВСУ достигла глобальных масштабов. Поэтому результаты последней проверки дошли лично до начальника Генерального штаба Руслана Хомчака.

Также этой проблемой заинтересовались Генеральная прокуратура и государственное бюро расследований Украины. От доверенных лиц Народной милиции ЛНР стало известно, что в этих ведомствах было проведено расследование. И они нашли факты того, что к хищениям военного имущества приложило руку командование десантно-штурмовых войск Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как в ЛНР спасали козу из колодца с нечистотами, слитыми коммунальщиками
Из-за обстрелов ВСУ множественные ранения получила пожилая жительница Донецка
Срочное сообщение СЦКК: ВСУ обстреляли два детских сада в Донецке
Бутылка импортной водки в ЛНР будет стоить не дешевле 120 рублей
Жители Золотого жалуются на командиров бригад ВСУ
В Енакиево в пьяной ссоре мужчина зарезал своего собутыльника
В память об Александре Захарченко выпущен серебряный знак
Накануне выборов в Верховную раду у солдат ВСУ на передовой забрали паспорта
В Донецке возле «Донбасс Арены» снова гулял лисенок
К осени в России для жителей Донбасса будет уже восемь пунктов приема документов на паспорта РФ
В Донбассе тыловики ВСУ отравили просроченными продуктами 150 солдат
Из-за парты сразу в бой: боевики ВСУ учат одесских курсантов стрелять по мирным жителям Донбасса
В ЛНР стало больше категорий получателей помощи на погребение
«Беби-бум»: За прошедшую неделю в ЛНР и ДНР родилось рекордное количество малышей
После победы Зеленского: в Донбассе в два раза выросло количество жертв войны
Сотрудник СБУ обнародовал видео, как его коллеги подкидывают гранату в машину жителя ЛНР
Вахтанг Кикабидзе в Донбассе даст концерт по случаю пятилетия «освобождения» ВСУ Попасной
Зеленский в ответ на паспорта РФ для жителей Донбасса предложил упрощенно получать гражданство Украины
Главы ДНР и ЛНР записали заявление относительно народной акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса
ДонНУ получил российскую аккредитацию
Кто на самом деле обстрелял поселок Новгородское в Донбассе
В Донецке сотрудники МЧС спасли котенка из-под бетонной плиты многоэтажки