В память об Александре Захарченко выпущен серебряный знак

СЕГОДНЯ 18:50 2019-07-18T18:50:06+03:00

Серебряный знак упакован в бархатную коробку и стоит 2 тысячи 900 рублей. Фото: crb-dnr.ru

Первый Глава ДНР был убит 31 августа прошлого года

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Приближается годовщина гибели первого Главы ДНР Александра Захарченко. И в Центральном республиканском банке в память об Александре Владимировиче был выпущен серебряный памятный знак.

Он изготовлен из серебра не ниже 925º ограниченным тиражом в 200 экземпляров. Имеет номерной сертификат, являющийся неотъемлемой частью памятного знака. Знак упакован в бархатную коробку. Его стоимость составляет 2 тысячи 900 рублей. об этом сообщает пресс-служба ЦРБ.

Семь латунных памятных знаков упакованы в эксклюзивную деревянную коробку и стоят 5 тысяч рублей. Фото: crb-dnr.ru

Также в конце августа столица ДНР будет праздновать свое 150-летие. В честь этого события ЦРБ выпустил подарочную серию памятных знаков. В нее включено семь латунных памятных знаков, посвященных городу Донецку, его знаковым местам, неповторимым зданиям и памятникам.

Памятные знаки упакованы в эксклюзивную деревянную коробку и выпущены ограниченным тиражом в 500 экземпляров.

Стоимость серии памятных знаков составляет 5 тысяч рублей.

Приобрести памятные знаки можно в Центральном Республиканском Банке по адресу: г. Донецк, пр. Мира, 8а.

ИСТОЧНИК KP.RU