В память об Александре Захарченко выпущен серебряный знак
Приближается годовщина гибели первого Главы ДНР Александра Захарченко. И в Центральном республиканском банке в память об Александре Владимировиче был выпущен серебряный памятный знак.
Он изготовлен из серебра не ниже 925º ограниченным тиражом в 200 экземпляров. Имеет номерной сертификат, являющийся неотъемлемой частью памятного знака. Знак упакован в бархатную коробку. Его стоимость составляет 2 тысячи 900 рублей. об этом сообщает пресс-служба ЦРБ.
Семь латунных памятных знаков упакованы в эксклюзивную деревянную коробку и стоят 5 тысяч рублей. Фото: crb-dnr.ru
Также в конце августа столица ДНР будет праздновать свое 150-летие. В честь этого события ЦРБ выпустил подарочную серию памятных знаков. В нее включено семь латунных памятных знаков, посвященных городу Донецку, его знаковым местам, неповторимым зданиям и памятникам.
Памятные знаки упакованы в эксклюзивную деревянную коробку и выпущены ограниченным тиражом в 500 экземпляров.
Стоимость серии памятных знаков составляет 5 тысяч рублей.
Приобрести памятные знаки можно в Центральном Республиканском Банке по адресу: г. Донецк, пр. Мира, 8а.
ИСТОЧНИК KP.RU