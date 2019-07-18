2019-07-18T18:52:15+03:00
Общество

В Енакиево в пьяной ссоре мужчина зарезал своего собутыльника

Максимальное наказание, которое может вынести суд виновному – это 15 лет лишения свободы
Екатерина Сорока
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Мужчина осужден по статье 112 части четвертой Уголовного кодекса ДНР. Фото: newtimes.kzМужчина осужден по статье 112 части четвертой Уголовного кодекса ДНР. Фото: newtimes.kz
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В енакиевский отдел полиции поступил звонок о том, что в дежурную часть горбольницы поступил мужчина с ножевым ранением. Спасти его не удалось, но правоохранительным органам все же удалось установить и задержать виновного. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

— Правоохранители в кратчайшие сроки установили и задержали 54-летнего мужчину, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего, — говорится в сообщении.

В ходе расследования оказалось, что жертва и преступник были знакомыми, которые решили вместе выпить горячительных напитков. Будучи под градусом у них завязалась ссора, а за ней и потасовка.

— В ходе выяснения отношений злоумышленник нанес оппоненту удар ножом в область живота, причинив проникающую колото-резаную рану с повреждением внутренних органов. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Медикам не удалось спасти потерпевшего, — добавили в пресс-службе.

Теперь виновному грозит до 15 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

ИСТОЧНИК KP.RU

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