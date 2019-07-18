2019-07-18T18:17:57+03:00
Политика

В Донецке возле «Донбасс Арены» снова гулял лисенок

Дончане живо обсуждают появление животного в центре столицы
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Симпатичный и худенький лисенок был замечен автором фото возле стадиона «Донбасс Арена». Фото: twitter.com/Bylbyleva7Симпатичный и худенький лисенок был замечен автором фото возле стадиона «Донбасс Арена». Фото: twitter.com/Bylbyleva7
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Увидеть лиса возле города или поселка можно часто. Но чтобы рыжий зверек гулял по центру столицы – это пока в диковинку. Поэтому появление фото лисенка в районе стадиона «Донбасс Арена» вызвало бурное обсуждение дончан.

- Бедное животное, ребра светятся, война загнала на чужую территорию, - написала Лидия.

- Лисичка миленькая, но сердце кровью обливается, - вторит ей Светмама.

- Мы ж вас предупреждали, что они вообще на поле «Арены» живут, все в норах, - сообщил «страшную новость» один из пользователей.

- Ну «Арена» – не «Арена», но на съезде с объездной на Макшоссе мне лиса дорогу перебегала. Но если уже на «Арене» лисы, то под Макеевкой волки должны быть. Я уже молчу за Лутугино какое-нибудь, - подлил масла в огонь пользователь «SomeOne‏».

- А что, лисы не люди, что ли? Им тоже где-то жить надо, - посочувствовал животным один из дончан.

- К нам тоже такие из леса прибегают, кошек ловят, - перевел разговор в другую плоскость Андрей.

- Лисы – переносчики бешенства, кусают собак и котов. Это плохо, что она не боится появляться в черте города, - отметил Егор.

- Больная бешенством, вот и не боится, - сделал вердикт Игорь.

Врачи-эпидемиологи постоянно предупреждают об опасности заражения бешенством домашних животных, а от них и людей. Поэтому умиляться при виде симпатичной лисички все-таки не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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