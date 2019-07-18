Накануне выборов в Верховную раду у солдат ВСУ на передовой забрали паспорта

СЕГОДНЯ 18:21 2019-07-18T18:21:09+03:00

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На горячую линию Министерства обороны Украины стали поступать многочисленные жалобы от солдат ВСУ. Они сообщают, что командование забирает у них паспорта и увозит в неизвестном направлении. Делается это за неделю до выборов в Верховную раду Украины. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— Командование бригады объясняло свои действия подготовкой списков для голосования. Однако проверяющими установлено, что собранные документы вывезены должностными лицами штаба бригады из расположения части в неизвестном направлении, — говорится в сообщении.

Также Даниил Безсонов добавил, что Народная милиция не исключает вероятность, что командование ВСУ готовится сфальсифицировать выборы. Голоса боевиков, чьи паспорта находятся в руках командования, будут отданы в пользу одной из партий на предстоящих выборах.

ИСТОЧНИК KP.RU